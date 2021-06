Dopo il no per Fabiàn a Tokyo, la SSC Napoli dice no anche al Messico per portare Lozano alle Olimpiadi che si disputeranno ad agosto.

Il Chucky però prenderà parte alla Golden Cup e quindi non sarà presente al ritiro di Dimaro. Il messicano, comunque, tornerà in tempo per il secondo ritiro, quello di Castel di Sangro, in programma dal 5 al 15 agosto.

Comments

comments