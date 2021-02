Lozano out – I tempi di recupero e quali partite salterà

Lozano out – Il calciatore messicano ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro.

Piove decisamente sul bagnato in casa Napoli. Agli altri già numerosissimi infortuni si aggiungono anche quelli di Hirving Lozano, capocannoniere stagionale azzurro, e David Ospina.

L’assenza del messicano si va a sommare a quella di Mertens nel reparto offensivo azzurro che, mai come in questo momento, appare in emergenza.

I TEMPI DI RECUPERO – Quando si parla di infortuni muscolari i tempi di recupero non possono mai essere precisi al 100%. Nella peggiore delle ipotesi i tifosi potranno rigodere delle prestazione del Chucky tra circa 5 settimane, ma vista la straordinaria caparbietà del giocatore potrebbe essere possibile rivederlo in campo anche in un mese o poco meno.

QUALI PARTITE SALTERA’ – Quello che è certo è che Lozano non sarà disponibile per la sfida di Bergamo contro l’Atalanta e per la doppia sfida di Europa League contro il Granada. Tre sfide che potranno dare una forte indicazione alla stagione del Napoli. Il messicano salterà anche le sfide di campionato contro Benevento, Sassuolo e Bologna. Sarà corsa contro il tempo per recuperarlo per il tour de force in cui il Napoli dovrà affrontare Milan e poi Roma, entrambe in trasferta, prima della sosta.

Parliamo di un ragazzo che va tenuto fermo con la forza. Il messicano ha una voglia incredibile di spaccare il mondo e di ritornare il più presto possibile in campo. Gli ultimi partita di Torino raccontano di un calciatore che non sa cosa significa mollare, che stringe i denti di fronte a qualsiasi difficoltà.

