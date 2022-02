Lozano out – Tocca a Politano. Per lui è il momento della svolta

Con il grave infortunio di Hirving Lozano tutte le speranze della fascia destra azzurra ricadono su Matteo Politano.

Fino a questo momento una stagione non proprio esaltante da un punto di vista realizzativo.

Solo una rete in Serie A e una in Europa League per un totale di due in 26 presenze.

Numeri decisamente troppo bassi per un attaccante dalle qualità di Matteo Politano.

Ora, con l’assenza del Chucky, avrà la possibilità di giocarsi le sue carte da titolare fisso e indiscutibile in un mese di febbraio che rischia di rivelarsi decisivo per le sorti della stagione del Napoli.

Nelle prossime settimane gli azzurri si giocano la permanenza nella lotta Scudetto e l’accesso agli ottavi di finale di Europa League nella doppia sfida contro il Barcellona.

Un vero punto di svolta nella stagione azzurra nel quale Politano dovrà assolutamente rendersi protagonista.

