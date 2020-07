Lozano, pochi minuti per una grande prova: “Spacca la partita”

Hirving Lozano, dopo Elmas, è l’altro protagonista in positivo della gara di ieri sera al Marassi, contro il Genoa di Nicola.

Il messicano è entrato nel corso del secondo tempo, spaccando letteralmente la partita e trovando la rete del 2 a 1 finale in favore degli azzurri. Una grande prova sottolineata dai quotidiani; la Gazzetta dello Sport gli dà un bel 7 ed oltre al fatto che dopo 2′ minuti trova il gol della vittoria, sottolinea che “meriterebbe maggiore continuità ora che ha di nuovo voglia di fare”.

Per il Corriere dello Sport Lozano è da 6,5, con questo commento: “costringerà a rivedere i piani di mercato azzurri; ha uno scatto alla Carl Lewis, spacca la partita e spacca il Genoa”. Per il nostro Mauro Guerrera è da 7 nelle pagelle con il seguente commento:

“LOZANO (dal 63′ al posto di Politano): 7 – Ancora uno step di crescita con il gol decisivo e in questa partita si è reso protagonista anche in fase di non possesso.“

