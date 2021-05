Un vero e proprio show quello di Hirving Lozano con il suo Messico, che è entrato nel secondo tempo e ha ribaltato la partita.

Il Chucky ha realizzato una doppietta in 5 minuti dopo poco che era entrato in campo. Doppietta che ha permesso al Messico di battere in rimonta l’Islanda, dato che fino a quel momento era sotto 1 a 0.

Con la sua nazionale Lozano si dimostra ancora una volta trascinatore, insomma.

