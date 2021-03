Lozano scalpita, ma è ancora in dubbio per il Milan: la situazione

Hirving Lozano vuole esserci contro il Milan, ma la sua presenza in panchina è ancora in dubbio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Non è ancora certa la presenza di Hirving Lozano in panchina domenica sera nella sfida di San Siro contro il Milan. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che tutto si saprà nelle prossime ore a ridosso delle convocazione. Ieri l’attaccante messicano ha sostenuto una parte di lavoro in gruppo e poi si è dedicato alle terapie e al programma personalizzato in palestra. L’obiettivo di Gattuso è di averlo a disposizione per la panchina ma se ne saprà di più nelle prossime ore.

