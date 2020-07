Lozano si gioca tutto in questo finale di stagione: il piano di Gattuso

Hirving Lozano tra conferma e cessione, il suo futuro da decidere in questo finale di stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

“L’idea di Gattuso -è quella di continuare a testarlo prima di deciderne il futuro. Rivalutarlo è il primo obiettivo del club, che non vuole perderci se dovesse cederlo. Il finale di stagione servirà al tecnico per capire se Lozano potrà essere funzionale o meno al suo progetto tecnico. In società sono pronti a scommettere sulle qualità del ragazzo, il cui futuro è nella considerazione di Gattuso, anche se l’ipotesi che l’esterno venga confermato non è per niente remota. Anzi, è quasi una certezza”.

