Luca Marchetti( Sky) a Radio Marte:”Zielinski fuori lista Champions? Sarebbe clamoroso”.

Il Napoli – ha detto il giornalista Sky nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte– con i nuovi arrivi è migliorato nelle alternative.

Per Demme, non ci risultano al momento situazioni calde, ma il mercato chiude alle 20 quindi non si escludono cessioni last minute, anche se al momento non sembrano esserci squadre sul calciatore.



Zielinski fuori rosa Champions? Sarebbe clamoroso se accadesse questo per un calciatore di grande qualità e tra l’altro da otto anni a Napoli, forse si tratterebbe di un segnale che il Napoli vuole mandare ma al momento non so per quale motivo dovrebbe essere escluso.

Oggi nel calcio ci sono molte situazioni di giocatori che arrivano a scadenza, non si tratta più di casi isolati. Spesso fa gioco anche alla società che così si libera di ingaggi importanti, ma Zielinski ha qualità importanti e non capisco eventualmente per quale motivo rinunciarvi.



Permanenza di Mazzarri sulla panchina azzurra? Penso l’obiettivo minimo da raggiungere sarebbe la qualificazione alla prossima Champions League, poi dipende da tanti fattori”.

