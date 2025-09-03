Luca Marianucci convocato con l’Italia Under 21 sogna di vincere Olimpiadi e l’Europeo

Luca Marianucci, nuovo difensore del Napoli acquistato quest’estate, ha risposto in questi giorni alla prima convocazione con l’Italia Under 21 del neo ct Silvio Baldini

Il neo difensore azzurro ha rilasciato qualche dichiarazione dal ritiro di Tirrenia ai microfoni di Vivo Azzurro TV: “Era un obiettivo che mi ero posto da un paio d’anni, vestire l’azzurro è un privilegio“.

Marianucci ha speso qualche parola anche per il commissario tecnico Baldini, da lui appena conosciuto: “Il mister è una bravissima persona. In questi giorni ci sta trasmettendo la sua idea di calcio“.

Nel corso dell’intervista con l’emittente ufficiale della FIGC, poi, Marianucci racconta anche della visita ricevuta da parte del capo delegazione Gigi Buffon da parte degli Azzurrini: “Mi ha fatto una bellissima impressione, l’avevo visto solo in TV o nei videogiochi“.

Conclusione di intervista con lo sguardo posato sul futuro per il giovane Marianucci: “Siamo molto carichi. Gli obiettivi sono quelli che ha detto il mister: vincere l’Europeo e le Olimpiadi“.

Comments

comments