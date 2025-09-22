Serie A

Lucca in conferenza stampa: “Siamo un bellissimo gruppo, mi sento a casa”

LUCCA in conferenza nel post match. “Il gol? Lo alleno, mi viene naturale” 

Le sue dichiarazioni: “L’abbraccio di Conte? Siamo un bellissimo gruppo, mi sento a casa. Contento di far parte del Napoli. Il gol? Spesso lo alleno, mi viene  naturale, Contento per i tre punti. A che punto sono? Miglioro settimana dopo settimana grazie al mister. Devo dare il 100% per questa squadra”.

