Lucescu: “Gattuso ha convinto i suoi a dare tutto. Under? Si può esaltare a Napoli”

Mircea Lucescu, ex allenatore della Turchia con un passato in Italia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Gattuso ha fatto molto bene, Ancelotti ha lasciato una bella squadra, Gattuso ha rinforzato sulla disponibilità dei giocatori di dare tutto in campo. La Coppa Italia è un trofeo importantissimo. Under? Possibile che si esalti a Napoli, dalla Turchia hanno bisogno di quel calore che Napoli può dare. Ha avuto difficoltà all’inizio perché non conosceva bene la lingua, ora parla bene italiano”.

Comments

comments