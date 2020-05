Luciano Nobili, deputato ItaliaViva: “In preparazione DPCM per fermare il calcio”

Il deputato di ItaliaViva, Luciano Nobili, riporta sul suo profilo Twitter che il Governo sta preparando un ulteriore DPCM. Il DPCM che bloccherà la ripartenza del calcio.

Di seguito il suo post:

Pare sia in preparazione l’ennesimo DPCM per bloccare in maniera definitiva il #calcio.

Nonostante le regioni abbiano dato ok ad allenamenti e parere unanime di Federcalcio, Lega, AssoCalciatori per ripartenza.

Sarebbe l’ennesima violenza al Parlamento e all’autonomia dello sport

— Luciano Nobili (@lucianonobili) May 3, 2020