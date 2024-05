Luciano Spalletti: “Avevamo tutto per dare seguito a ciò che abbiamo vinto. Perdono ma non dimentico”

Luciano Spalletti, ct della nazionale italiana, in occasione del World Meeting on Human Fraternity al Coni a Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni

L’ex allenatore del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni oggi al Coni sullo scudetto azzurro: “Avevamo tutto per dare seguito a ciò che abbiamo vinto. Bisognerebbe essere a conoscenza di tante cose. Io voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico“.

Sull’addio: “Non dico perché sono venuto via, ma non per paura. Ho avuto i miei motivi. Nel Napoli la relazionalità era bellissima. Non abbiamo vinto per merito mio, ma per la città che ha una passione tremenda“.

