Luciano Spalletti in conferenza stampa prima di Lecce-Napoli

Queste le dichiarazioni di Luciano Spalletti prima della trasferta nel Salento

Come sta il Napoli?

“Il concetto di infallibilità ce lo avete attribuito voi. Noi siamo consapevoli, siamo umili. Grazie ai calciatori abbiamo inanellato tanti successi. Il Milan è arrivato qui pensando di perdere e noi magari pensavamo solo ad una partita di riempimento verso la Champions. Questo ha fatto la differenza sulle giuste motivazioni. Dopo aver parlato di quello che è successo con il gruppo sappiamo che saranno battaglie difficili da oggi in poi per portare a casa lo scudetto e fino a che mancherà un solo punto alla conquista matematica non avremo fatto niente. Ci siamo preparati mentalmente a quello che si deve fare”

Lecce Napoli è la partita più importante della stagione?

“È una partita importantissima e sappiamo come affrontarla. In carriera ci è successo di arrivare ad un punto del genere. Qualsiasi pensiero deve essere rivolto al bene della squadra. Al compagno. La soluzione di tutto la fa dare una soluzione più pulita per il compagno . Se ragioniamo così ritroviamo lo spirito di squadra”.

Su Osimhen

“Domani non ci sono possibilità di vederlo. Nei prossimi giorni si ma dobbiamo aspettare lo sviluppo pratico della prossima settimana. Domani si ci sarà qualche cambiamento in formazione ”

Dopo Napoli Milan sarà una buca o una voragine?

“Con il Milan resta una partita persa. La settimana si è svolta nella maniera più corretta possibile, con buona possibilità di fraseggio. Poche volte ho visto questo livello di squadra nella mia vita di allenatore. Su Raspadori: recupero in linea con la ripresa”

Dagli spalti al campo

“Il clima venuto fuori domenica sicuramente non ci aiuta. Quanto ha pesato, non lo so. Senza tifosi non possiamo stare ma quelli che vogliono fare casino devono restare a casa. Non scendo nel merito ma se si vuole ragionare sul tutto per per lei dobbiamo trovare un punto di incontro. La nostra tifoseria è storicamente leggendaria, dunque dico che è un peccato non contare su questa forza. Per lottare su ogni pallone come deve essere in questo momento. Ci parliamo con la squadra anche su questo. Sono rimasto l’ultimo dei samurai. C’è da fare 15 punti e si fanno. Sono nel calcio da diversi anni. Ci sono momenti in cui il pallone gira bene, in altri ruzzola male. Lo stesso Di Lorenzo al gruppo ha finito dicendo che c’è del lavoro da completare. Siamo convinti delle nostre possibilità. Realisti e pratici. Sappiamo quello che dobbiamo fare, si sta con noi stessi”.

Su Lecce Napoli e le sue difficoltà

“So quali sono le difficoltà. Il Lecce è allenato benissimo. Viene da 5 sconfitte per episodi non per demerito. Si vede in loro l’idea del calcio, andare a pressare, fare quello che c’è da fare come sostanza di gruppo . Le nostre classifiche sono diverse perché evidentemente i valori sono diversi ma l’approccio deve essere quello corretto”

Il lavoro sulla testa dei giocatori

“Come dicevo prima parliamo molto tra noi. Domenica loro hanno mostrato di essere i Campioni d’Italia. Noi non la sappiamo ancora la storia di questo campionato”.

Sulla Champions e i quarti con il Milan

“Dal nostro punto di vista nessuna emozione positiva o negativa è uscita fuori dopo il sorteggio. Per adesso pensiamo solo a Lecce Napoli. Al resto pensiamo la prossima settimana”.

Su Juan Jesus, domani sarà della partita?

“Domani possono esserci tutti. Anche Ostigard si sta allenando benissimo e con la stessa voglia. Sono tutti nella condizione di essere scelti per questa partita”

Anche De Laurentiis ha tirato in mezzo la scaramanzia

“Non so se diciamo le stesse cose. Io dico che c’è ancora da lavorare e vanno usati comportamenti forti. Bisogna pensare di voler vincere con la squadra” .

