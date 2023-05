Luciano Spalletti in conferenza stampa prima di Napoli-Inter

Il tecnico dei campioni d’Italia ha risposto alle domande dei giornalisti prima del confronto con i nerazzurri di Simone Inzaghi

Così Spalletti: “Chiaro che fare riunioni nei ristoranti dove si mangia bene, rende difficile parlare d’altro ma è tutto molto chiaro ma i dettagli li darà la società. Quello che è venuto fuori ieri sera..ne parlerà la società quando vuole. Io posso solo continuare a lavorare e finire nel migliore dei modi quello che ho cominciato. Sul record di Sarri? Occorre giocare le partite, ritrovare stadi pieni da tutte le parti dove andremo, alterneremo festeggiamenti al gioco. Dopo due notti di festa abbiamo affidato esempio affrontato bene la gara contro la Fiorentina. Il momento preciso in cui ho creduto nel tricolore? Sulle casacche ‘abbiamo un sogno nel cuore’ nelle intenzioni c’era l’obiettivo. Ho creduto nella squadra dal primo momento, ho i giornali conservati. È stato un percorso che ha vinto contro tutti i timori che potevano limitarci. Anche per me diventa impossibile non farsi baciare dal sole di Napoli che ti fa l’abbronzatura azzurra. Il mio obiettivo è difendere la squadra, i calciatori, l’ambiente di Napoli ti coinvolge. Riportare l’amore della gente per la squadra, e far tornare le persone allo stadio. Tutto mi ripaga dalle notti insonni. Ho dato tutto me stesso, a modo mio sono felice anch’io. La formazione? Dare a turno spazio a qualcuno che non ha giocato prima, due tre cambi a partita. Contro l’Inter un ragionamento diverso. Chi volete che giochi? Gioca Bereszynski. Al di là della soddisfazione per lo scudetto vinto resta un valore etico per la città: nella galoppata ho dato tutto me stesso. Su ieri sera posso riferirmi a due passaggi: a vincere e valorizzare la rosa. Sarà un futuro brillante. Si può aprire un ciclo. Sono soddisfatto. Ho trascorso una bella serata (ride, ndr). Le prossime 4 gare possono dare molto: abbiamo l’obbligo di fare il massimo con professionalità. Ci vuole la disciplina. Dobbiamo continuare anche per queste ultime partite. Lo merita la gente. Su domenica sera cosa porto nel cuore? L’estensione delle tribune festanti fino ai piedi del vulcano con un unico colore azzurro. Sul valore sociale del calcio qui a Napoli? Si percepisce anche da fuori. Disponibilità ad essere felici: questa vittoria ha fatto bene e comodo a tutto il calcio. Osimhen e la classifica cannonieri: la squadra lo sosterrà con disponibilità. Ci farebbe piacere se la vincesse. Il nostro è stato un calcio senza tempo. L’importante è quello che andiamo a proporre: qualcosa di nuovo. Elmas per esempio ha questo tipo di caratteristiche. L’allenatore del Monza è in gamba e avrà un grande futuro e fa un bel calcio. Staremo attenti a non prendere ripartenze. Petagna sappiamo che valore ha. Vogliamo vincere la partita oltre i traguardi”.

