Luciano Spalletti: “Lo scudetto ha consentito al Napoli economicamente di costruire una grande squadra”

Luciano Spalletti dopo Napoli-Juventus

Le sue dichiarazioni: “Bocciatura? Siamo sicuramente rimandati. Stasera abbiamo mostrato le stesse timidezza. Non siamo stati bravi a portarli sulla strada che volevamo, poco insidiosi. Nella ripresa meglio con David. Dopo il pari si poteva essere più incisivi. Non abbiamo sfruttato tutte le qualità di Yildiz, tolto perché era stanco. Ha fatto gol, ci può dare tanto, può fare di più. NAPOLI? Mi emoziono facilmente, qui vengo spesso, torno volentieri, una storia che resterà sempre così. Quella storia li (lo scudetto ndr), grazie al risultato, ha consentito economicamente di rifare una grande squadra. Napoli l’ho visto dalla terrazza. I fischi? Voglio bene a chi mi ha fischiato e anche a chi non mi ha fischiato”.

