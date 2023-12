Luciano Spalletti: per sempre cittadino di Napoli!

Luciano Spalletti: insignito della cittadinanza onoraria colui che nella passata stagione ha condotto la squadra azzurra al terzo scudetto per la gioia di tutti i tifosi partenopei e di una città intera.

La cerimonia si è svolta nella Sala dei Baroni al Castel Nuovo:

Ha introdotto Vincenza Amato per il Comune di Napoli poi ha continuato il prof. Bruno Siciliano con la Laudatio: il suo essere un eccellente Professore Universitario alla Federico II, maestro della Robotica internazionale ma anche grande tifoso del Napoli, abbonato dal 1966. “Da oggi in quanto cittadino napoletano, lo chiamo semplicemente Luciano o frat’m. Ti ringrazio, ogni volta che vorrai tornare saremo qui ad accoglierti. Non hai insegnato solo calcio ma anche l’amore per questa città. Tutto per lei, tutto per questa città”.

Il sindaco di Napoli: “Saluto i consiglieri comunali, il Presidente De Laurentiis presente in sala. Napoli è il calcio e il calcio è Napoli, lo scudetto è stata l’occasione per mostrare al mondo una città vincente. Venti anni in cui la società ha costruito questo traguardo. Spalletti è stato un combattente, un esempio. Si è dedicato, è stato amato, ha amato. Quando si vince a Napoli è una vittoria speciale. Luciano Spalletti è un cittadino speciale”.

Così Luciano Spalletti:” Grazie alle istituzioni, a chi ha lavorato con me, lo staff, il direttore Giuntoli, il Presidente De Laurentiis che è qui, grazie alla squadra! Per me è un’emozione indescrivibile. Segna il forte legame umano tra me e il popolo napoletano che è poi ciò a cui tengo maggiormente. I napoletani sono tornati nella loro casa ormai, vedendo lo stadio pieno, per me questa è la vittoria più grande. L’unione di tutti è il modo migliore per rendere felice questo popolo. Da oggi sono uno scugnizzo. Vi ringrazio per come mi avete fatto sentire.

Spalletti ha poi mostrato un video fatto ai suoi ragazzi prima della partita scudetto.

Così il presidente De Laurentiis: “Bravo Spalletti con il video, ne stiamo facendo uno anche noi per questa esperienza che vi prometto sarà ripetibile! Lo scorso anno abbiamo avuto un grande allenatore, un comunicatore e un motivatore esemplare, questo ha fatto la differenza. A lui va un grande applauso. Gli auguro di condurre la Nazionale agli allori. Ogni volta che avremo bisogno di una consulenza non potrà più tirarsi indietro”.

