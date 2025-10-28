Luciano Spalletti sta per firmare con la Juventus

Luciano Spalletti dovrebbe diventare il nuovo allenatore della Juventus. L’ex CT della Nazionale italiana, colui che ha vinto con il Napoli il terzo scudetto della storia del club, sta per approdare a Torino (Sky Sport)

“L’accordo tra Salletti e la Juventus prevede un contratto fino a giugno 2026, con opzione di rinnovo automatica in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Le tempistiche sono ormai definite: la firma dovrebbe arrivare nella mattinata di mercoledì, mentre la presentazione ufficiale è attesa per giovedì. L’allenatore potrebbe comunque essere presente già mercoledì sera allo Stadium, in occasione della sfida contro l’Udinese, dove in panchina siederà ancora Massimo Brambilla”.

Comments

comments