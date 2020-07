Un dato da tenere sott’occhio per il Napoli della sua prossima avversaria, l’Udinese; la squadra friuliana ha il maggior numero di clean sheet in campionato.

A riportare il dato è Opta. In questo campionato l’Udinese ha tenuto la porta inviolata per ben 12 volte, più di ogni altra squadra; l’ultima volta che la squadra friuliana ha fatto meglio è stato nella stagione 2012/13, dove raggiunse il totale di 13 clean sheet in stagione.

Comments

comments