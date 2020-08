L’UEFA in vista di Barcellona-Napoli riporta le parole di Gattuso su Messi

Sul profilo ufficiale twitter l’UEFA ha riportato le parole pronunciate da Gattuso dopo la gara di campionato giocata contro la Lazio al San Paolo.

“Io posso marcare Messi solo nei miei sogni. O se gioco con il Napoli contro il Barcellona sulla PlayStation di mio figlio quando ero giocatore del Milan”.

🗣️ Gennaro Gattuso, Napoli coach: “I can mark Messi only in my dreams. Or if I set Napoli vs Barcelona on my son’s PlayStation, trying to catch him there when I played for Milan.”#UCL pic.twitter.com/j3miUHoqdP

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 3, 2020