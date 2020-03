L’UEFA non si arrende e studia un nuovo calendario per completare le competizioni

Il “Corriere dello Sport” oggi in edicola fa il punto sugli obiettivi dell’Uefa alle prese con l’emergenza coronavirus, in vista dell’incontro in programma domani con ECA, Fifpro e i segretari generali delle Federazioni .



Il quotidiano romano sottolinea che per l’Uefa la salute dei calciatori, di tutte le persone che lavorano nel mondo del pallone e dei tifosi resta la priorità.

Però l’Uefa non intende smettere di programmare la ripartenza, perché la stagione 2019-20 va conclusa.

Si andrà avanti ben oltre il 30 giugno (la Fifa sta lavorando al nulla osta per allungare tutti i contratti dei giocatori), anche a costo di giocare sempre di sera e con il caldo.

Sarà calcio d’estate come quello che in passato i tifosi vedevano a luglio-agosto, ovvero l’International Champions Cup tra Cina e Stati Uniti soltanto che in palio ci saranno i tre punti “veri” e dei trofei.

Nell’incontro di domani, secondo il quotidiano romano, non sarà annunciata una data in cui riprenderanno i vari campionati né tanto meno sarà svelato il futuro di Champions ed Europa League.

La Uefa piuttosto procederà ad illustrare alcuni scenari che sono stati messi a punto e sui quali si continuerà a lavorare, tanto è vero che dopo questo meeting è in programma (nel pomeriggio) una nuova riunione del gruppo che si occupa dei calendari. Siamo al “working in progress” senza sosta.

