Luigi De Laurentiis, Bari: “Io e mio padre abbiamo ricostruito società fallite”

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport degli investimenti fatti da lui e dal padre Aurelio.

“Io e mio padre nasciamo in maniera simile: all’improvviso decidiamo di investire in una città, abbiamo ricostruito dalle ceneri due società fallite. A Napoli non c’erano nemmeno gli uffici, a Bari le scrivanie o gli asciugamani negli spogliatoi.

Lui con me per i playoff? Non mi aspetto d’incontrarlo. Se ne starà appiccicato al Napoli, che l’assorbe totalmente”.

