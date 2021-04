Luigi De Laurentiis dopo le teste di maiale: “Bari piazza fuori dal comune”

Con un comunicato ufficiale, Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha voluto rispondere alle minacce arrivate in queste ultime ore.

Questo il comunicato ufficiale:

“Ci tenevo a ringraziare per i numerosi attestati di solidarietà che sono arrivati alla Società e a me in queste ore dai nostri tifosi, dalle Istituzioni, dagli addetti ai lavori. Ancora una volta il calore, la passione e la maturità dimostrata dal popolo biancorosso mi ha travolto.

Bari è una piazza fuori dal comune, speciale, che anche in questa occasione ci ha dato la dimostrazione lampante di essere rappresentata da una maggioranza di tifosi appassionati, anche duramente critici quando le cose non vanno come si vorrebbe, ma sempre in grado di distinguere quale sia la differenza fra tifo sano e altro.

Tutto questo affetto è il nostro maggior stimolo per dare sempre il massimo, per moltiplicare le forze, per cercare di venire fuori dal momento difficile che stiamo attraversando e prepararci al meglio alla fase playoff.“

