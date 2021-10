Luigi De Laurentiis sulla multiproprietà: “

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis, figlio del patron del Napoli Aurelio, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato della vicenda multiproprietà nel calcio.

“Stiamo valutando ogni evoluzione con i nostri legali. Mi pare molto scorretto imporre un limite temporale a chi come no ha investito grosse somme”.

Ricordiamo che la FIGC ha posto come inizio stagione 2004-2005 il termine massimo per eliminare le multiproprietà, vicenda che interessa in particolar modo Lotito (Lazio e Salernitana) e De Laurentiis (Napoli e Bari).

