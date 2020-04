Lukaku alla compagna di Mertens: “Prima della gara con il Cagliari 23 calciatori dell’Inter erano malati”

L’attaccante belga dell’Inter Romelu Lukaku durante una diretta Instagram con Kat Kerkhofs moglie di Dries Mertens, ha svelato un retrocessa che ha visto protagonisti i calciatori nerazzurri prima della gara con il Cagliari.



“Sono tornato da poco in Italia perché potremmo ricominciare a giocare.

Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre. Siamo tornati e giuro che 23 giocatori su 25 erano malati. Non scherzo. Contro il Cagliari, dopo 25 minuti Skriniar ha dovuto lasciare il campo. Stava per svenire. Tutti tossivano e avevano la febbre. Non avevo la febbre da anni. Dopo la partita c’era una cena degli sponsor ma io ho declinato e sono andato subito a letto. Non abbiamo mai fatto dei test per il Covid-19 in quel momento, quindi non sapremo mai se l’abbiamo presa o meno.

Futuro? Mi piacerebbe giocare fino ai 36 e sogno di finire all’Anderlecht. Non diventerò mai un opinionista, ma ora sto seguendo un corso di formazione. Chissà, forse diventerò un allenatore”.

