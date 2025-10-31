Calciatori del Napoli

Lukaku è tornato a Napoli. Ecco cosa ha fatto a Castelvolturno.

Pubblicato il

Meno uno a Napoli-Como. Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del match di domani alle 18:00 contro la formazione di Fabregas.

Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina effettuando una fase di attivazione e successivamente una parte tecnico-tattica.

Romelu Lukaku è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto lavoro differenziato.

