Lukaku è tornato a Napoli. Ecco cosa ha fatto a Castelvolturno.

Meno uno a Napoli-Como. Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del match di domani alle 18:00 contro la formazione di Fabregas.

Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina effettuando una fase di attivazione e successivamente una parte tecnico-tattica.

Romelu Lukaku è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto lavoro differenziato.

