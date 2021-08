Lukaku: “Felice e orgoglioso di essere tornato in un club meraviglioso come il Chelsea”

Fresco di trasferimento dall’Inter l’attaccante del Chelsea Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club inglese.

“Sono felice e orgoglioso di essere tornato in questo meraviglioso club. E’ stato un viaggio lungo per me: sono arrivato come un bambino che doveva ancora imparate tanto, ora torno più maturo e con tanta esperienza in più.

Il rapporto che ho con questo club significa molto per me, come tutti sapete. Ho tifato Chelsea da bambino e adesso l’esser tornato e il poter aiutare a vincere altri titoli è una sensazione fantastica.

La strada presa dal club calza perfettamente con le mie ambizioni, ho 28 anni e arrivo da vincitore della Serie A.

Credo che questa opportunità sia arrivata al momento giusto e spero di poter vivere tanti successi insieme.



Da quando ho lasciato il Chelsea è stato un viaggio lungo con tanti alti e bassi, ma queste esperienze mi hanno reso più forte e la sfida è provare ad aiutare la squadra a vincere altri trofei. Non vedo l’ora di iniziare e aiutare il club”.

