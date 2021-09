Lukaku: “L’Inter mi ha tirato fuori dalla m***a. Li avrei lasciati solo per il Chelsea”

Romelu Lukaku torna a parlare del suo trasferimento al Chelsea avvenuto questa estate, dopo lo scudetto vinto con l’Inter.

Di seguito le sue parole, riprese dal portale online di Gianluca Di Marzio:

“L’Inter mi ha tolto dalla m***a, non sarei andato via se non mi avesse chiamato il Chelsea. Quando è arrivata la terza offertadel Chelsea sapevo che era una cosa seria e non c’ero più con la testa. Avevano offerto 110 milioni più Zappacosta, ma l’Inter aveva rifiutato. Così sono andato nello studio di Inzaghi per trovare un accordo.”

Poi torna sulla sfida di Euro 2020 tra Italia e Belgio:

“Era difficile diventare Campioni d’Europa: Hazard non era in forma, De Bruyne si era operato, poi abbiamo incontrato l’Italia, ci hanno surlclassato sia tecnicamente che tatticamente.”

