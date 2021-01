Lukaku, nessuna lesione: potrebbe già essere a disposizione di Conte

Buone notizie per l’Inter e per Romelu Lukaku. Gli esami non hanno evidenziato lesioni dopo l’infortunio contro il Crotone.

Romelu Lukaku potrebbe essere già a disposizione di Antonio Conte per la gara dell’Inter contro la Sampdoria. Questo quanto riportato da Sky Sport sulle condizioni del giocatore belga che era uscito infortunato durante la partita contro il Crotone ma i cui esami strumentali non hanno evidenziato lesioni.

Ottime notizie per Conte e per l’Inter che potrebbe in ogni caso risparmiare a Lukaku la trasferta di Genova per recuperarlo completamente in vista della partita contro la Roma all’Olimpico di domenica prossima. Perisic e Sanchez i principali candidati a sostituirlo.

