Romelu Lukaku ha deciso di non andare in nazionale: “Lukaku, solo Napoli: niente Nazionale per tornare al top” (Il Mattino)

L’attaccante belga, non prenderà parte alla fase a gironi della Nations League. Big Rom aveva già rinunciato alla convocazione per le prime due giornate nel mese scorso e farà lo stesso anche stavolta.

Tutto per il Napoli e per Antonio Conte, per accelerare il suo inserimento in azzurro e recuperare prima possibile la migliore forma fisica.

