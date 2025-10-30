Calciatori del Napoli

Lukaku torna a Napoli.

Pubblicato il

Dopo l’infortunio occorsogli a Castel di Sangro il 14 agosto e la lunga riabilitazione fatta in Belgio, nelle prossime ore Lukaku tornerà a Napoli

il calciatore proseguirà la riabilitazione a Castelvolturno con l’obiettivo di essere disponibile da dicembre

