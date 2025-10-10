“Lukaku tornerà più forte e Conte avrà un’arma in più”. Parola di Federico Pastorello.

Federico Pastorello agente, tra gli altri, di Romelu Lukaku ha rilasciato un’intervista a Mediaset nella quale ha parlato anche del rientro in campo del calciatore che starebbe bruciando i tempi:

“Per chi conosce Romelu non è una sorpresa: è un ragazzo con una forza di volontà e una determinazione speciali, poi è estremamente professionale. L’unica cosa che posso dire è che sta lavorando per tornare più forte di prima.

Certi infortuni ti segnano, ma ti permettono anche di resettare dal punto di vista fisico e mentale. La preparazione lo farà tornare più forte di prima, ne sono convinto. Ha ancora più voglia di lottare per tornare a incidere, aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Ha avuto un inizio di stagione sfortunato, ma tra un po’ Conte avrà un’arma in più a sua disposizione”.

