Lukaku trascina l’Inter, battuta la Lazio 3-1 e nerazzurri in testa alla classifica

Romelu Lukaku trascina l’Inter in testa alla classifica: due gol e un assist contro la Lazio nel posticipo della 22^ giornata di Serie A.

L’Inter batte la Lazio 3-1 e sale in testa alla classifica di Serie A al termine della 22^ giornata di campionato.

Al 20′ minuto sull’asse Eriksen-Lukaku, pallone filtrante per Lautaro che viene travolto da Hoedt in scivolata. L’arbitro assegna un calcio di rigore discusso che Lukaku trasforma in gol. Al 45′ arriva il raddoppio, con l’attaccante belga fortunato a ricevere solo davanti al portiere un pallone di Brozovic rimpallato da Lazzari.

Nella ripresa Escalante devia un calcio di punizione calciato da Milinkovic-Savic e riporta in partita la Lazio alla mezz’ora, ma ancora Lukaku è travolgente in ripartenza servendo a Lautaro il pallone del 3-1.

L’Inter festeggia il primato in solitaria, sorpassando il Milan in testa alla classifica e Lukaku, invece, i 300 gol in carriera.

