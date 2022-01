Grande attesa per la sfida di questo pomeriggio (ore 17.30) allo Stamford Bridge tra Chelsea e Liverpool.

Della sfida non dovrebbe far parte l’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku che, secondo alcune indiscrezioni riportate da Sky Sports UK, il Chelsea non ha inserito nella lista dei convocati.

Lukaku nei giorni scorsi si è lamentato di alcune scelte del tecnico del Chelsea Tuchel.

