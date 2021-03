Luna Rossa risponde a New Zeland: la prima giornata finisce 1-1

Luna Rossa pareggia nella seconda regata contro Team New Zeland nella prima giornata di America’s Cup di stanotte.

Ad Auckland la barca italiana battuta di 31 secondi, poi il secondo successo per 7. Prima regata decisa nel primo lato dopo una penalità invocata e non concessa al team Prada. Partenza perfetta nella seconda, il grande vantaggio accumulato cala nel finale ma Sibello & C. riescono a gestirlo. Lo skipper Sirena: “Fatti degli errori, ma la giornata si chiude in maniera positiva e ci dà molta carica”.

Comments

comments