Lunedì sera per la finale di Supercoppa il Napoli sfiderà il Bologna

napoli bologna

All’Al-Awwal Park di Riyadh si è giocata la seconda semifinale della Supercoppa Italiana: il Bologna di Vincenzo Italiano supera ai calci di rigore l’Inter di Cristian Chivu

Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari firmato da Marcus Thuram e Riccardo Orsolini i rigori sono stati decisivi per i rossoblù. Gli emiliani giocheranno la finale con il Napoli di Antonio Conte lunedì sera.

