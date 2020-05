“L’uomo nero” – Il libro dell’ex arbitro Claudio Gavillucci

“L’uomo nero” è il libro scritto dall’ex arbitro Claudio Gavillucci, fischietto protagonista di alcune vicende che hanno fatto tanto discutere.

È nelle librerie sulle piattaforme online da pochi giorni “L’uomo nero”, le verità di un arbitro scomodo (Chiarelettere, 156 pagine, 14 euro), scritto da Claudio Gavillucci con due giornaliste, Manuela D’Alessandro e Antonietta Ferrante. Gavillucci ha diretto in Serie A per cinque anni, fino al giugno del 2018. Fu lui a interrompere Sampdoria-Napoli a causa degli insulti razzisti provenienti dagli spalti contro i giocatori in maglia biancazzurra e in particolare contro il difensore Kalidou Koulibaly.

