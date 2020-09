Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, riporta le ultime riguardo Sebastiano Luperto e Amin Younes.

Per quanto riguarda il difensore, Napoli e Crotone hanno avviato i discorsi per una trattativa; il club calabrese è in pressing per Luperto e potrebbe lasciare il club azzurro. Su Younes, invece, c’è da registrare il suo rifiuto per il passaggio all’Hellas Verona.

Questo suo rifiuto ha bloccato la trattativa, anche se Verona e Napoli hanno raggiunto l’accordo.

