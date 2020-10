Luperto esulta per il pari contro la Juventus ed arrivano i complimenti degli azzurri

Sebastiano Luperto è passato al Crotone nel corso dell’ultima finestra di calciomercato che gli azzurri continuano a seguire.

I calciatori del Napoli, infatti, si sono congratulati con lui per il pareggio ottenuto contro la Juventus da parte del Crotone ieri sera. Malcuit, Fabiàn e Manolas gli hanno fatto i complimenti per il risultato ottenuto dalla squadra e per la sua prestazione; Luperto ha risposto a tutti e tre, mostrando felicità per il ritorno in campo del primo e con i complimenti per la vittoria contro l’Atalanta. In più, sono arrivati anche i complimenti di Allan, suo compagno al Napoli e Sebastiano non ha fatto mancare la sua risposta.

Una dimostrazione di come “Lupo” abbia lasciato un bellissimo ricordo all’interno dello spogliatoio azzurro e che i suoi ex compagni azzurri sono affezionati a lui. Da non dimenticare il fatto che Sebastiano ha, comunque, sempre mostrato rispetto verso le scelte fatte senza mai dire una parola fuori posto; un ragazzo umile che si è fatto sempre apprezzare in questi anni al Napoli. Forza Lupo!

