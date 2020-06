Lutto Gattuso: il cordoglio dell’AC Milan

L’AC Milan sul sito ufficiale del club ha postato un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Francesca Gattuso, sorella dell’attuale allenatore del Napoli ed ex calciatore rossonero.

Questo il messaggio dell’AC Milan.

“La famiglia Gattuso è e sarà sempre nel cuore del Milan. Il sorriso e la comunicativa di Francesca Gattuso, sorella del nostro campione e nostro ex allenatore Rino, lasceranno una traccia indelebile a Milanello e nei nostri cuori.

Non passava giorno senza che il Centro sportivo rossonero non si informasse sulle sue condizioni di salute. Francesca ha lavorato per 14 anni nel Milan, con il Milan e per il Milan.

Rino le aveva trasmesso la passione per Milanello, e lei stessa ha sempre tenuti ben stretti a sé i valori rossoneri.

Per tutto il Club la sua scomparsa è un dolore immenso, ma nella nostra memoria conserveremo tantissimo del cuore e del sorriso di Francesca.

Al nostro caro Rino e a tutta la famiglia Gattuso le condoglianze più commosse, fraterne e sentite”.

