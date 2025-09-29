Lutto in casa Napoli: È morto il padre di Romelu Lukaku

Con immenso dolore e attraverso un post Instagram Romelu Lukaku annuncia la scomparsa del padre
Le pagelle di Milan-Napoli: Il Conte Marx
Designata la sestina arbitrale per Napoli-Sporting
Giovanni Di Lorenzo: “Male a inizio gara poi tante occasioni, meritavamo il pareggio”
Antonio Conte a DAZN: “Sui primi due gol a livello di squadra potevamo fare sicuramente meglio”
Antonio Conte: “De Bruyne? Mi auguro fosse contrariato per il risultato, non per altro”
Serie A: Lecce-Bologna 2-2
Live-Milan-Napoli: Napoli accorcia su rigore con De Bruyne. Milan in 10 ma vince (2-1, 3′ Saelemaekers; 31′ Pulisic; 59′ De Bruyne)
Giovanni Manna: “Sarà un bel campionato, ci faremo trovare pronti: vogliamo difendere lo scudetto”
Le formazioni ufficiali: due esordienti in maglia azzurra, Marianucci e Gutierrez
L’Italia del volley conquista il quinto titolo iridato della storia