Per Alex Meret lutto in famiglia: è venuto a mancare il nonno. La SSC Napoli esprime il proprio cordoglio per la perdita.

Un abbraccio commosso ad Alex Meret e alla sua famiglia per la scomparsa del nonno. pic.twitter.com/pv8B0Fo6oJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 15, 2020

Anche la redazione di 100×100 Napoli si unisce al dolore di Alex per la perdita del nonno. Condoglianze a lui ed alla famiglia.

