Lutto nel mondo del cinema, morto Longobardi: il tweet di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha pubblicato un messaggio di cordoglio dopo la morte di Luigi Longobardi, produttore cinematografico.

Luigi Longobardi, produttore cinematografico e uomo di teatro, è morto all’età di 84 anni nelle scorse ore. Per 40 anni ha avuto un ruolo importante nell’esercizio cinematografico e teatrale, proprietario di 24 sale (tra cui il Teatro Brancaccio e la Sala Umberto) oltre che per aver occupato varie cariche all’interno dell’Agis (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo). Si è impegnato negli anni d’oro del dopo guerra ed in quelli bui della crisi degli anni ’70.

Di seguito, il messaggio di cordoglio al figlio Alessandro pubblicato su twitter dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis:

Un abbraccio affettuoso ad Alessandro Longobardi per la scomparsa del suo caro papà Luigi, uno degli esercenti teatrali e cinematografici più importanti d’Italia #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 21, 2020

“Un abbraccio affettuoso ad Alessandro Longobardi per la scomparsa del suo caro papà Luigi, uno degli esercenti teatrali e cinematografici più importanti d’Italia”.

I funerali venerdì 21 alle 11 presso la Basilica dei Santi Silvestro e Martino ai Monti in viale Monte Oppio 28, dove dalle 9 di mattina sarà allestita la camera ardente.

Comments

comments