La madre di Guardiola è deceduta oggi a Barcellona a causa del Coronavirus; il Manchester City esprime il cordoglio per la perdita.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020