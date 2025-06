LUYS FITNESS CENTER TRIONFA AL CAMPIONATO NAZIONALE CSI 2025 DI GINNASTICA ARTISTICA A LIGNANO SABBIADORO

È festa grande per la Luys Fitness Center, che torna a casa con ben 13 titoli nazionali,7 ori,4 argenti e 2 bronzi,dopo una straordinaria prestazione al Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica CSI 2025, tenutosi a Lignano Sabbiadoro dall’1 all’11 giugno

Un evento che ha visto la partecipazione di circa 3400 ginnaste provenienti da ogni angolo d’Italia, trasformando la cittadina friulana in un palcoscenico ricco di talento, passione e spirito sportivo.

La società sportiva, già nota per l’eccellenza del suo vivaio e per i titoli conquistati già a livello Provinciale e Regionale ha saputo imporsi in una di competizione di così alto livello con le sue ginnaste, molte delle quali alla prima esperienza hanno raggiunto ottimi risultati.

Le atlete del Luys Fitness Center sotto la guida attenta della professoressa e direttrice tecnica Luisa Di Micco e del suo staff, si sono distinte sia per la qualità tecnica degli esercizi che per la loro eleganza e determinazione, conquistando il podio in più categorie.

La direttrice della società ha commentato con emozione: “Questa vittoria è il frutto di mesi di lavoro, passione e sacrificio. Le nostre ginnaste, tutte al loro esordio in Campo Nazionale, hanno dimostrato non solo il loro valore sportivo, ma anche una grande maturità e spirito di squadra. Siamo davvero orgogliosi di loro e del lavoro svolto. “Con questa vittoria, la società guarda ora al futuro con ancora maggiore determinazione, pronta ad affrontare nuove sfide e a continuare a scrivere pagine importanti nella storia della ginnastica artistica italiana.

Ecco i risultati:

-Programma Medium-

•Squadra Lupette=Iendo Diletta,Margini Caroline,Falco Carmela,Mennillo Sara=Campionesse Nazionali CSI 2025

•Squadra Tigrotte=Buono Martina,Buono Valeria,Varavallo Giulia,Mazzarra Serena,Russolillo Simona=Terze Classificate

•Squadra Allieve=Cosenza Silvana,Patricelli Chiara,Russolillo Celeste,Gallo Ludovica=Campionesse Nazionali CSI 2025

-Programma Small-

•Squadra Pulcine=Palmiero Federica,Esposito Alessia,Dante Luongo Mariam,Belgiorno Vittoria,Tedeschi Ayla=Campionesse Nazionali CSI 2025

•Squadra Lupette=Fusco Maria,Bengala Alessia,Passaretti Giulia,Vitale Martina,Tedeschi Noah=Campionesse Nazionali CSI 2025

•Squadra Tigrotte=Di Santo Lavinia,Cefariello Teresa,Carini Alice,D’Errico Sofia,Coppolecchia Elisabetta=Campionesse Nazionali CSI 2025

-Programma Individuale-

•Lampitelli Giorgia= Terza nella classifica assoluta,Vicecampionessa Nazionale CSI 2025 alla trave e al volteggio Pulcine Medium

•Tirelli Alexandra=Campionessa Nazionale CSI 2025 nella classifica assoluta,Vicecampionessa Nazionale alla trave e al Volteggio,Campionessa Nazionale CSI 2025 al Corpolibero.

Una menzione speciale anche alle nostre ginnaste più grandi Martina Don Giacomo classificatasi 4 al minitrampolino specialità e alle ginnaste Chioccarelli Tania e Cesarano Gaia per gli ottimi piazzamenti.

