Macedonia, Elmas: “Conosco quasi tutti i giocatori dell’Italia, darò il mio contributo anche se non potrò giocare”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli e della Macedonia del Nord, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale UEFA, alla vigilia del match con l’Italia.

Il calciatore azzurro non potrà prendere parte alla gara, essendo squalificato, ma si è detto determinato a dare ugualmente il suo contributo, per cercare l’impresa e approdare alla finale del playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali: “Domani potrò dare ugualmente una mano, perché conosco sia le tattiche che i calciatori dell’Italia. Conosco quasi tutti, e alcuni di loro giocano con me nel Napoli, come Lorenzo Insigne. Posso aiutare l’allenatore in molti modi, anche se ovviamente spiace non poterlo fare in campo. Qualificazione ai Mondiali? Sarebbe la cosa più grande mai successa alla Macedonia”.

