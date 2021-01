Maggio, dopo la resciossione col Benevento ci prova il bari di De Laurentiis che sta tentando di portarlo in rossoblu. Sarebbe un rinforzo importante.

Il giocatore è seguito anche dal Crotone in A e dall’Ascoli in B. Il nome di Maggio non è certo nuovo per la famiglia De Laurentiis: ha infatti giocato con il Napoli dal 2008 al 2018, mettendo insieme 308 partite e 23 reti, con due vittorie della Coppa Italia e una Supercoppa italiana in bacheca.

Comments

comments