Maggio: “I ragazzi sono con Gattuso. Futuro da dirigente al Napoli? Sempre porte aperte”

Christian Maggio, terzino del Lecce ed ex Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

“L’esperienza in Puglia sta andando bene. Una piazza molto importante, ha ambizione e a me fa bene una società così. Ho scelto Lecce per fare qualcosa di importante anche qui. Stiamo passando un bel periodo e dobbiamo approfittare di questo momento.

Il Napoli deve avare continuità. La vittoria di Milano ha sicuramente dato entusiasmo al gruppo, è stata una vittoria importante e meritata, sono stati sul pezzo per novanta minuti e contro il Milan non è facile. Hanno portato a casa una vittoria bella e importante, fa morale. E’ un campionato difficile complicato, ma il Napoli c’è, ha giocatori importanti che possono fare bene fino alla fine del campionato.

Gattuso? Mi piace molto, sempre piaciuto perché al di là del fatto di averci giocato solo in Nazionale anni fa, ora lo osservo da fuori e vedo che ha tanta voglia. Ho parlato con qualche ragazzo e mi hanno detto che è un lottatore, non molla mai. Gli auguro il meglio, è un grande allenatore e a Napoli non è sempre facile avere continuità. Ma si sta comportando bene e spero che a fine campionato possa esultare per un bel posto in Europa.

Sarri o Benitez? Dipende dai punti di vista, sono stati allenatori molto diversi. Entrambi a Napoli hanno fatto bene, si spera che se arriverà uno di loro, chiunque arriverà, possa far tornare grande il Napoli e fare meglio degli ultimi anni.

Un futuro da dirigente a Napoli? Io l’ho sempre detto. Ho tenuto sempre le porte aperte per qualsiasi cosa. Al momento la mia voglia è quella di giocare, il mio obbiettivo è rimanere fino a giugno con il Lecce. Mi piacerebbe tornare in una società che in 10 anni mi ha dato tantissimo.

Ghoulam? Chiaro che in questi momenti è giusto mandargli un messaggio di supporto. In questi anni ha passato momenti difficili ma lui è forte, ha la testa giusta e supererà questo momento. Chiaro che è un momento di riflessione, ma gli auguro di tornare in forma il prima possibile e che possa fare ancora meglio.

Il giro con i tifosi l’ho fatto con i tifosi all’ultima giornata al di là di com’è andata. Ora penso al Lecce, poi vediamo. Chiaro che uno si deve dare sempre degli obbiettivi ma al di là che io possa esserci o meno al San Paolo l’anno prossimo la speranza è che ci siano i tifosi, perché vuol dire che le cose sono cambiate in positivo”.

Comments

comments