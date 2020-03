Maggio: “Situazione drammatica ma bisogna concludere il campionato. Benvento in B? Sarebbe una beffa”

Christian Maggio, ex capitano del Napoli ora in forza al Benevento, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della situazione attuale.

“E’ un discorso complicato, dire di poter tornare a giocare a maggio è veramente difficile. L’importante è che deve passare quest’emergenza, è una situazione complicata. Ci sono delle persone che stanno passando dei momenti difficili e siamo vicini alle vittime, ma ecco, una volta che passerà tutto questo, vogliamo tornare a giocare perché bisogna concludere questo campionato.

Sento i miei parenti a Vicenza, c’è differenza con il problema che stiamo riscontrando al sud. Lì al nord la situazione è veramente difficile, a spiegarlo forse non rende. Ci vuole attenzione, seguendo certe regole tutto questo potrà passare. Noi abbiamo giocato l’ultima di campionato contro il Pescara, loro sono scesi in campo con la mascherina. Era un segnale forte, ma ringraziando Dio non penso sia un problema venuto fuori dopo il match tra Valencia e Atalanta, come è stato detto.

Benevento bloccato in B? Sarebbe una beffa dopo il campionato fatto, ma sarebbe un problema anche per la Serie A. Al di là di noi, ci sono tante altre situazioni dove non può venire tutto vanificato così. I presidenti sono dietro le società e investono dei soldi, diventa complicato poi.

Derby al San Paolo contro il Napoli? Parlo spesso col mio direttore, molte volte abbiamo parlato di futuro e gli ho sempre detto di voler stare tranquillo, seguendo l’obiettivo di Serie A. Avremo modo di parlare con tranquillità quando finirà la stagione sportiva. Dovrò fare ancora delle valutazioni, ad oggi dico che sto bene, da parte mia non posso tirare la corda. Dobbiamo accordarci assieme, la voglia al momento c’è e se continuerò, sarà sicuramente con il Benevento”.

Comments

comments