“Magri e famelici” Spalletti come Massimo Decimo Meridio vuole il Napoli così

Concentrazione, concentrazione, concentrazione.

L’ha ripetuto fino allo sfinimento Spalletti in questi giorni ai suoi ragazzi.

Il rischio di mollare un po’, causa incertezza sulla partita, c’era e il mister ha ripetuto a tutti come un mantra

“Domenica si gioca e sarà un derby vero!”.

Il messaggio è stato recepito, non si può correre il rischio di arrivare molli e distratti ad una partita di Serie A, le esperienze recenti lo insegnano.

Lo staff tecnico, si aspetta una partita nervosa e sporca nella quale sarà importantissimo non perdere la testa.

Se le cose non dovessero mettersi subito bene, c’è il rischio di complicarsela ulteriormente.

L’idea di cambiare in corsa protagonisti e modulo, una possibilità che verrà utilizzata in caso di necessità.

Il resto sul campo alle 15.00, orario insolito per il Napoli e il Maradona che sarà alquanto triste e deprimente con( scarsi) 5.000 spettatori sparsi per l’enorme impianto.

Sarebbe stato molto più logico eliminare la differenza di settore e fare un biglietto unico per tenerli un po’ più vicini.

Peccato, poteva essere un bel pomeriggio di calcio ma, la coltre di depressione e angoscia, che questo paese si è tirata addosso è diventata la coperta di snoopy dei burocrati dal cuore pavido.

Speriamo che dopo la sosta prevalga il buon senso o, anche per il calcio italiano, sarà un suicidio assistito.

